22日午後6時17分ごろ北海道の根室地方と釧路地方で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は釧路沖で震源の深さは約40キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.1と推定される。津波の心配はない。各地の震度は次の通り。震度4＝根室厚床、浜中▽震度3＝釧路黒金、根室、浜中湯沸、別海、標津町役場、羅臼岬など▽震度2＝釧路、中標津など▽震度1＝斜里、浦河、広尾、弟子屈、羅臼など