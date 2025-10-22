福井県は緊急の会見を開き、杉本知事から県職員へセクハラにあたる不適切な内容のテキストメッセージが送られていたことを明らかにしました。服部和恵総務部長：県職員からセクシュアルハラスメントに関する通報がございました。内容としては、知事から不適切な内容のテキストメッセージが送られたというもの。福井県の服部和恵総務部長らが、22日午後3時に緊急会見を開きました。2025年4月、県職員1人が県の外部相談窓口となって