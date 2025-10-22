ÇÐÍ¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¿·³¤¤Þ¤­¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¹ï¤Ëºé¤¯¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¡¢10·î31Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é11Ç¯¡¢¡ÈÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤­¤¿¿·³¤¤µ¤ó¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹ÞÕ¿È¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥È¥Ê¤Î¿§µ¤¤ÈG¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤¬Éð´ï¤Î¿·³¤¤Þ¤­¤µ¤óG¥«¥Ã¥×¤Î¸«»ö¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¡¢¤È¤­¤ËÍ¥¤·¤µ¡¢¤È¤­¤ËÍÅ¤·¤µ¤ÎÈù¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿µæ¶Ë¤ÎÌþ¤··ÏÈþ½÷¡£¿ôÇ¯Á°¤«¤é´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö