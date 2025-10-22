私はリン。以前アズミから、「母親に毎月1万円だけ振り込んでいる」という話を聞かされて、ずっとモヤモヤしていました。悪い秘密だと言いながら楽しそうに話すアズミにどう声をかけたらいいのかわからず、私は言葉を失ってしまったのです。さてそんな折、街でばったりアズミに出くわしました。少しドキドキしたものの、せっかくなので2人でお茶することに。さて、アズミの口からは、一体どんな話が語られるのでしょうか……。買い