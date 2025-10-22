宮崎県は22日、日南市で回収された野鳥（ヒドリガモ）1羽の死亡個体について、A型鳥インフルエンザウイルス「陽性」が確認されたことを防災メールで明らかにした。今後、確定検査機関において遺伝子検査を行い、高病原性鳥インフルエンザウイルスの確定検査を実施する。現時点において病性は未確定であり、確定検査の結果陰性となることもある。【概要】（1）死亡個体の発見・回収地点日南市※本事例の発見・回収地点から3km