教員のグループによる児童盗撮事件で、メンバーの1人が「下着姿を見て達成感を得ていた」と供述していることが分かりました。 【写真を見る】「下着姿という秘密を見ることができ 優越感や達成感を得ていた」ペン型カメラで児童盗撮疑い 画像共有グループの中学校教諭･柘野啓輔容疑者(41) 教員グループのメンバーで、再逮捕された北海道の中学校教諭・柘野啓輔容疑者41歳は、ことし、着替えていた