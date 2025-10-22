２０２５年１月、アメリカのレモン山天文台が発見したレモン彗星が地球に近づいたことで、北海道内でも１０月２１日、尾を引きながら輝く姿が撮影されました。尾を引きながら夜空を流れるのは「レモン彗星」です。この映像は２１日午前４時ごろ、摩周湖第３展望台で撮影されました。レモン彗星は２０２５年１月、アメリカのレモン山天文台が発見した彗星で、太陽の近くまで来るのはおよそ１３５０年ぶり。次に戻ってくるのはおよそ