これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の内陸や山沿いを中心に広く霜注意報が出ています。 ◆10月23日(木)の天気 ・上越地方 カラっとした秋晴れになるでしょう。 最高気温は19℃前後の予想で、妙高市では今日より7℃ほど高くなりそうです。 ・中越地方 おおむね晴れるでしょう。 朝は放射冷却が強まり、山沿いでは霜が降りるほどの冷え込みになりそうです。 一方、日中の気温は18℃前後ま