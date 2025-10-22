１０月２３日（木）の近畿地方は、秋晴れが戻り、昼間は肌寒さも解消されそうです。爽やかな過ごしやすい陽気となるでしょう。２２日（水）に中部や南部の広い範囲で雨を降らせた秋雨前線は、南海上で陸地から離れる見込みです。近畿地方は北から秋の空気を持った高気圧に覆われる見込みです。南部では明け方にかけて雨の残る所がありそうですが、次第に天気が持ちなおしてくるでしょう。北部や中部は概ねカラッと晴れる見込み