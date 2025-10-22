ナポレオンにまつわる貴重な宝飾品などが盗まれた後、閉館していたフランスのルーブル美術館が営業を再開しました。3日ぶりに営業を再開したパリのルーブル美術館。22日は朝から観光客らが行列を作っています。ルーブル美術館では19日、覆面姿の男2人が高所作業車を使って2階から侵入し、アポロン・ギャラリーに展示されていたナポレオンにまつわるネックレスやイヤリングなどを盗んで逃走しました。パリ検察は、盗まれた宝飾品の