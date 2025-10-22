日経平均株価は依然として史上初の5万円の大台を窺う水準が続いています。“株高なのに生活が苦しい”「株高不況」という言葉も出てきました。きょうもその時は訪れませんでした。記者「きのうまでは5万円に迫る水準まで値上がりしていましたが、きょうは大幅に値下がりしています」歴史的な節目の5万円まであと50円ほどに迫った日経平均株価は、きょう反落。一時、700円以上下落し、大台の到達まで足踏み状態が続いています。とは