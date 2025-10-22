宮崎県は22日、日南市内の駐車場で野生のヒドリガモ1羽の死骸が見つかり、簡易検査でA型鳥インフルエンザの陽性反応が出たと発表した。今後、国立環境研究所が遺伝子検査を実施する。陽性が確定すれば、九州では今季初。県によると、駐車場の管理人が死骸を発見した。環境省は、回収地点から半径10キロ圏内を野鳥監視重点区域に指定する。