京都市左京区の由岐神社一帯で行われた奇祭「鞍馬の火祭」＝22日夜無数のたいまつが秋の夜空を焦がす奇祭「鞍馬の火祭」が22日、京都市左京区の鞍馬山にある由岐神社一帯で行われた。燃え盛る炎に、見物客が興奮の面持ちで見入った。火祭は由岐神社の例祭。平安時代、京都御所から鞍馬の地に移した祭神を出迎えた儀式が起源という。午後6時ごろ、沿道の家々の軒先にかがり火がともされた。若者らが「サイレイヤ、サイリョウ