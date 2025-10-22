小泉絢子氏ウェブサイト「ほぼ日」を運営するほぼ日は22日、創業者の糸井重里社長最高経営責任者＝CEO＝（76）が会長CEOとなり、小泉絢子副社長（47）が社長に昇格する人事を発表した。「創業者が築き上げた大切な価値観を継承しつつ、新たな経営体制で事業の成長を加速させる」と説明。11月29日の定時株主総会を経て就任する。糸井氏は1998年に「ほぼ日刊イトイ新聞」を創刊。今後はクリエーティブな活動や新規事業の開拓に注