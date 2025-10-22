市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす23日からの天気のポイントです。 小野：晴れマークが25日・土曜日まで伸びました。26日・日曜日からは 一転、雨が降りやすく、冬型の気圧配置になる日もあるでしょう。気象台の週間予報です。 小野：25日・土曜日の前半まで晴れるでしょう。後半からは雲が広がり、26日・日曜日は、雨が降るでしょう。27