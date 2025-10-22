16歳の少女にみだらな姿を撮影させて送らせ児童ポルノを製造したなどとして37歳の男が逮捕されました。 児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは東京都立川市の無職の37歳の男です。 警察によりますと男はSNSを通じて知り合った16歳の少女に今年7月、スマートフォンでみだらな姿を撮影・送信させて児童ポルノを製造したほか、8月には名古屋市中村区のホテルでわいせつな行為などをした疑いが持たれてい