本物の拳銃と同様の発射機能があるとして、鹿児島県警は中国製のおもちゃの拳銃「リアルギミックミニリボルバー」の回収を呼びかけています。これまでに県内で25丁が回収されています。 県警によりますと、中国製のおもちゃの拳銃「リアルギミックミニリボルバー」は、今月17日と18日、県警にそれぞれ1丁ずつ届けられました。 いずれも「商業施設のゲームコーナーで子どもが手に入れた」というこ