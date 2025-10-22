メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県津市などのホームページが現在閲覧できない状態になっていて、県などが原因を調査しています。 県などによりますと、現在、閲覧できなくなっているのは、津市や三重県後期高齢者医療広域連合のホームページで、津市については午後3時ごろから閲覧できなくなっているということです。 また、東員町と紀宝町のホームページも一時閲覧できなくなり