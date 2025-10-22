東杜和 気象予報士のお天気情報です。22日（水）の福岡は一日雲が広がり、各地ともどんよりとした空模様となりました。最高気温は福岡市で19.6℃など、各地で20℃を下回りました。そんな中、北九州市若松区の響灘緑地グリーンパークで「秋のバラフェア」が始まっています。現在、およそ510種類、3100株のバラが咲き誇り、11月16日ごろまで見頃が続く見通しです。23日（木）の予報です。福岡や北九州では朝から日差しが