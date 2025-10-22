◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）第８６回菊花賞・Ｇ１（２６日、京都）の最終追い切りが２２日、東西トレセンで行われた。栗東滞在の関東馬エネルジコが、ＣＷコースで鋭く伸びて２馬身半先着。水納愛美記者が分析した。最後の１ハロンが脳裏から離れない。エネルジコの最終追い切りは、全てが一級品だった。重心の低いフォーム。前肢の伸びに、後肢が地面を蹴り上げる力。そしてスピード。