ソフトバンク・周東佑京内野手が２２日、日本シリーズの完走を誓った。みずほペイペイドームでの全体練習に参加。小久保監督は「足首があまり良くないみたいですけど、やりきってもらいます」と語った。ＣＳ最終Ｓ第５戦で二盗を決めた際に日本ハム・山県と接触。このプレーで左足首を痛めていたことを指揮官が明かしたが、周東も「やり切ります」と約束した。９月下旬に背中を痛めた背中については「もう全然大丈夫です」と笑顔