ドル指数は小幅に上昇、ポンドドルの下落の影響で＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。東京市場ではドル円の下げとともにドル売りがみられ、ドル指数は９９手前水準から９８．８４１まで低下した。しかし、日本時間午後３時発表の９月英ＣＰＩが予想を下回る伸びにとどまったことを受けて、ポンドドルが急落。ユーロドルやドル円でもドル買い圧力が波及した。この動きを反映して、ドル指数は９９．０５８まで