秋華賞を制して桜花賞との牝馬２冠を達成したエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、香港マイル、および香港カップ（ともに１２月１４日、シャティン競馬場）に予備登録する。１０月２２日、シルク・ホースクラブがホームページで発表した。同馬はオークス９着から直行で秋華賞に出走し、２番人気で勝利した。後肢に疲れがあり、今後は放牧に出る予定。次走などは状態を見ながらとなるが、選択