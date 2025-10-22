国際大会で優れた成績を収めた空手の選手などに県民表彰が贈られました。 今回県民表彰が贈られたのは10競技の選手16人です。22日は大分県庁で表彰式が行われました。 空手道競技 西山走選手 このうち、空手の西山走選手は、2025年8月に中国で開催された「ワールドゲームズ」の「男子個人形」で優勝しました。 西山選手は受賞者を代表して挨拶し「感謝を忘れず、常に謙虚な姿勢で精進していく」と