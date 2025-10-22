財務大臣に就任した片山大臣が初めて会見を行い、高市総理大臣から「責任ある積極財政」の考え方に基づく経済・財政運営や、歳入と歳出、両面からの改革など10項目の指示を受けたことを明かしました。また、物価高対策の一つであるガソリンの暫定税率廃止については、スピード感をもって進め、年内に引き下げられるよう着実に実施していくとしました。しかし、22日も自民党と日本維新の会、公明党との間で協議が行われましたが、財