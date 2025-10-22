高市首相は各省庁の副大臣・政務官人事を臨時閣議で決定しました。いわゆる裏金問題で不記載のあった自民党旧安倍派の議員7人が起用されています。副大臣人事では、堀井巌参議院議員が外務副大臣に、根本幸典衆議院議員が農林水産副大臣に、佐々木紀衆議院議員と酒井庸行参議院議員が国土交通副大臣に起用されました。政務官にも、不記載のあった議員が3人起用されました。木原稔官房長官 「（人事は）適材適所で行ったところであ