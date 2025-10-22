タレントの伊集院光(57)が21日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。「憧れている気がする」という女性タレントについて明かした。100回放送を記念して「勝手にゲストを批評」と題し、これまで番組に出演した総勢105人のゲストの中から最高＆最低のゲストを決める企画が行われた。最高のゲストとして甲斐よしひろ、鈴木保奈美、出川哲朗の出演回を振り返る中で、伊集院