大分県大分市のトキハ本店で23日から始まる「京都展」を舞妓さんがPRしました。 舞妓・寿乃さん 「京都展」は大分市のトキハ本店で行われる毎年恒例の物産展です。開催をPRしようと、22日は京都の舞妓・寿乃さんなど関係者4人が大分市のTOS本社を訪れました。 56回目となる2025年は74店舗が出店し、和菓子や西陣織などの伝統の特産品を販売するということです。 TOS本社 ◆舞妓・寿乃さん「こ