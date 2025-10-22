ダンスボーカルグループM!LK が、ABCテレビ初の冠番組 『M!LKじゃん！』を10/28(火)にスタートさせる。M!LKの5人が街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘！ 果たしてM!LKメンバーはみなさんのお悩みを解決できるのか！？ 初回放送では、戸越銀座商店街 で道行く人々の困りごとを直接聞き込みする。佐野勇斗、山中柔太朗 のAチームと、吉田仁人、塩粼太智、曽野舜太 の