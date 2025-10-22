ジョナサンは、2025年10月23日から12月10日まで「早生（わせ）みかんスイーツ」を販売します。ジュースや食事券が当たるSNSキャンペーンも実施糖度12度以上と甘く、とろけるような食感とたっぷりの果汁が特長の和歌山県有田産「早生みかん」を使ったスイーツが、今年も季節を先取りして登場です。・季節のジョナパフェDX（早生みかん）甘みと酸味のバランスが良い早生みかんを贅沢に4個使っています。高さ約28cmとボリュームたっぷ