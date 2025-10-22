電力会社と海上保安部が合同で訓練です。災害により離島で停電が発生した想定で機材などを運ぶ手順の確認が笠岡市で行われました。 【写真を見る】電力会社と海上保安部が合同訓練災害により離島で停電が発生した想定で機材などを運ぶ【岡山】 訓練は台風などの自然災害によって離島で停電が発生したとの想定で中国電力ネットワークと水島海上保安部が合同で行いました。笠岡市の北木島に海上保安部の巡視艇で復旧作業員