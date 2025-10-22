岡山県出身の詩人、永瀬清子さんの詩「星座の娘」に着想を得た箏曲が、10月19日、岡山市北区表町で開かれた朗読会で披露されました。 【写真を見る】永瀬清子さんの詩「星座の娘」を箏曲に「重力があり苦しみがあり意志があり光がある」箏曲家・景子さんが初披露【岡山】 詩人 永瀬清子さんが「星座の娘」に込めた思い 永瀬清子さんは、1906年、現在の岡山県赤磐市に生まれ、生涯現役の詩人を貫いた「現代詩の母」です。ハンセ