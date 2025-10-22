山形県鶴岡市の皆川治市長がきょう付けで退任し、「住民主体の街づくりが行われてきた」とこれまでの市政を振り返りました。 【写真を見る】「住民主体の街づくりが行われてきた」鶴岡市・皆川治市長が退任これまでの市政を振り返る（山形） 皆川治市長は２０１７年の選挙で初当選し、鶴岡市長を２期８年務めました。きょうは、あすから新たに市長を務める佐藤聡さんへの市長の業務の引継ぎが行われました。 皆川治市長「市政