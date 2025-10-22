大阪12月限 日経225先物49310+160（+0.32％） TOPIX先物3264.5+17.5（+0.53％） 日経225先物（12月限）は、前日比160円高の4万9310円で取引を終了。寄り付きは4万9340円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万9365円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。ただし、直後につけた4万9350円を高値に軟化し、4万9000円を割り込むと下へのバイアスが強まり、前場中盤に4万8660円まで下げ幅を広げる場面もみられ