北海道産の新米発表会にマツコ・デラックスさんが登場しました。毒舌を交えながらのトークに会場は大爆笑でしたが、２０２５年の新米の出来には満足したのでしょうか。（司会）「マツコ・デラックスさんです」（マツコ・デラックスさん）「久しぶりね本当に」東京都内で開催された道産米の新米発表会。ゲストはお馴染み、北海道米のイメージキャラクターを務めるマツコ・デラックスさんですが、さっそく…！（マ