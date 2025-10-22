第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会、略称：広交会）が南部広東省の広州市で開催されています。10月19日午後5時時点で、来場した海外のバイヤーはすでに15万7000人を超え、市内の小売業は消費需要が高まっています。広州税関の統計によると、10月1〜20日、広州通関地での出国時税金還付申請金額は前年同期比120%増の2700万元（約5億7500万円）を超え、過去最高を記録しました。海外旅行者に対する全国初の出国時免税制度の実