中国最大の人型ロボット訓練場がこのほど北京で正式にオープンしました。各種人型ロボットはここで「訓練」を受け、将来の大規模化応用の準備をすることができます。北京市石景山区にある全国最大の人型ロボットデータ訓練センターは敷地面積が1万4000平方メートルあり、人型ロボットの「技能訓練学校」に相当します。人間と同様に、ロボットもまず学科と専攻を選びます。センターでは製造業インテリジェント化、生活サービス、ス