静岡県で5歳の娘の遺体を冷凍庫に遺棄したとして、母親が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、掛川市に住む無職の川口陽子容疑者（37）です。警察によりますと、川口容疑者は先月中旬、娘の晶子ちゃん（当時5）を自宅の冷凍庫に遺棄した疑いが持たれています。先月16日に川口容疑者が「5歳の子が行方不明になった」と警察官に申し出たため自宅を捜索したところ、冷凍庫から晶子ちゃんの遺体が見つかったということで