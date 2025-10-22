大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、英ロイヤル・アルバート・ホール）から小結高安（田子ノ浦）が２２日、横綱豊昇龍らと東京・羽田空港着の航空便で帰国した。３４年ぶりのロンドン公演は連日大盛況。自身は最終日に敢闘賞に選出された。「素晴らしい公演でした。街並みも景観も、会場の雰囲気、観戦マナーも良かったです」と感慨深げに話した。各観光名所にも出向いた。大英博物館では「ミイラを見ましたよ」と笑顔。「