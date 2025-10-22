主な1位指名候補プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）が23日午後4時50分から東京都内のホテルで開かれる。広島が1位指名を公表した創価大の立石正広内野手の評価が頭一つ抜けており、1位指名の競合が予想される。立石の他にも大学生に好素材がそろう。青学大の中西聖輝投手、法大の松下歩叶内野手が1位候補。西武は明大の小島大河捕手の1位指名を明らかにした。高校生では群馬・健大高崎高の石垣元気投手、社会人では巨