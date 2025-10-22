大相撲のロンドン公演を終え、羽田空港に到着した豊昇龍＝22日34年ぶりに開催された大相撲のロンドン公演を終えた日本相撲協会一行の後発組が22日、羽田空港に帰国した。5戦全勝で優勝した横綱豊昇龍は「素晴らしかった。相撲がどんどん世界に広がっている。お相撲さんは頑張らないといけない」と貴重な経験を総括した。八角理事長（元横綱北勝海）、横綱大の里は21日に帰国した。5日間の入場券は完売で約2万7千人が日本の伝統