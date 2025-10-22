来年3月の金沢市長選に出馬を表明している現職の村山卓氏が22日、連合石川に推薦を要請しました。 これまでに自民、公明、国民に推薦願を提出している村山氏。22日は、立憲と国民の支持母体でもある連合石川に推薦願を提出しました。 連合石川では、来週の定期大会での組織改編後に協議するとしながらも、前向きな姿勢を見せています。連合石川・福田佳央 会長：「労働者代表として、私どもの政策にいつもご対応いただいてい