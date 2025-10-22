アイドルグループ「INUWASI」はのんまゆ初写真集のタイトルが「Darling」（29日発売、扶桑社）に決定したことが22日、分かった。併せて、表紙カットと5枚の先行カットが公開された。同グループは20年2月にデビュー。コロナ禍での活動を経て数々のライブシーンで存在感を放ち、25年8月に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported byにしたんクリニック」では、メインステージの一翼を担い、同月メジャーデビューを果たした。