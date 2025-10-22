秋の朝晩の急な冷え込みに対応するには、さらりと羽織れるシャツがあると便利。今回は【グローバルワーク】から、寒暖差対策に使いやすくてシャレ感UPも狙える秋らしいシャツを紹介します。スエード調やコーデュロイといった季節感を香らせる素材を使用した、カジュアルなシャツがラインナップ。おしゃれスタッフさんの着回しコーデもぜひ参考にしてみて。 スエード調の起毛感が品よくシャレ