上田綺世が9月の月間最優秀選手に選ばれたオランダ1部フェイエノールトは10月22日、日本代表FW上田綺世が9月の「Prijsvrij Vakanties月間最優秀選手」に選ばれたことを発表した。上田は9月に行われたリーグ戦全4試合に先発出場し、2ゴールを記録。今季で見ればリーグ戦9試合11ゴールと絶好調のなかで、「チームも僕もいい状態で進めていると思っていますし、うまくいっていないこともありますけど、うまく改善できていると思い