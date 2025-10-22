身長200cmのDFルカ・ディドゥリカが浦和とプロ契約締結浦和レッズは10月22日、ルカ・ディドゥリカとプロ契約を締結したことを正式発表した。現在18歳のディドゥリカはオーストラリア国籍で、身長200cm・体重84kgの大型ディフェンダーだ。サッカー歴はノース ジーロング ウォーリアーズFC（オーストラリア）からメルボルン・ビクトリーFC U-21（オーストラリア）と紹介されている。クラブの発表によると、10月22日よりチーム