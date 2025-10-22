柔道教室の塾長だった男が、教え子の女児ら7人に対して、性的暴行を加えたとして不同意性交等罪など10の罪に問われている裁判で、千葉地裁は10月22日、懲役22年の判決を言い渡した（宮本聡裁判長）。罪に問われていたのは、石野勇太被告人。判決によると、石野被告人は柔道教室の指導者という立場を利用し、合宿や遠征の際、教え子の女児らに睡眠導入剤入りのジュースを飲ませ、就寝中に犯行に及んでいた。宮本裁判長は判決の言い