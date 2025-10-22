京王線の電車内に掲載された広告に謎のQRコードが貼られていたという目撃情報がネットで話題になっている。このQRコードを読み取ったという乗客はXに「よく分からんPDFに飛ばされてえぐい」と投稿。QRコードを貼られた広告主は「悪意のあるページへの誘導の可能性がございます」と注意を呼びかけている。●目撃者「よく分からんPDFに飛ばされてえぐい」話題となっているのは、電車内に掲示された電気通信大学によるものとみられる