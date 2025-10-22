黄色やオレンジ色に色づいた木々。紅葉の名所、標高1200メートル付近にある長野市戸隠の「鏡池」。夏の暑さの影響で例年より1週間ほど遅く紅葉が見頃となっています。22日朝の県内は30ある観測地点のうち23地点で今シーズン一番の冷え込みに…。池が鏡のように景色を反射し、撮影スポットとしても有名な鏡池。22日朝は水面がやや波打つも、名所の風景を狙って県外から撮影に訪れる人も目立ちました。千葉から「きれい