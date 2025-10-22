浙江省諸曁（しょき）市安華鎮で、村民の自宅を訪れ、家庭医サービスを提供する医療ボランティアチーム。（８月２６日撮影、諸曁＝新華社記者／翁忻暘）【新華社北京10月22日】中国では第14次5カ年規画（2021〜25年）期間中、医療サービスや疾病予防の体制が一段と整い、24年の平均寿命は79.0歳と、20年（前期末）比で1.1歳延びた。省・自治区・直轄市別では80歳を超えた地域も8カ所に上り、人々の主要な健康指標は中・高所得国